Wojska USA w Polsce. Gen. Różański: "Kto rozsądny zdecyduje się na funkcjonowanie w takim kraju?"

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł dziennikarz Wirtualnej Polski, w najgorszym możliwym scenariuszu, przegłosowanie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa PiS, może prowadzić do zmiany amerykańskich planów wojskowych wobec Polski. Zdaniem naszego informatora z Waszyngtonu na Kapitolu ma być rozważany scenariusz relokacji części wojsk do Rumunii.