Wojska NATO w stanie podwyższonej gotowości

Ochrona sojuszników

Do tej pory siły te, znane jako Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), musiały być gotowe w ciągu siedmiu dni. W stan podwyższonej gotowości postawiono także inne jednostki wchodzące w skład grupy zadaniowej, takie jak siły specjalne czy logistyka, które w razie kryzysu muszą być gotowe do znacznie szybszego rozmieszczenia.