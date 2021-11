Niemcy. Półki świecą pustkami. Kolejne markety mają problem

Wzrost szybszy, niż oczekiwano

Wymienia się kilka przyczyn obecnych zaburzeń w światowym handlu. Po zdominowanym przez pandemię koronawirusa roku 2020, ożywienie koniunktury w tym roku wywołało szybszy, niż tego oczekiwano wzrost popytu na najrozmaitsze artykuły, których produkcję w roku 2020 ograniczono albo czasowo wstrzymano. Po przywróceniu ich produkcji, dostawy tych artykułów do sklepów hamuje w tej chwili brak kontenerów, które są rozchwytywane. Opóźnienie w dostawach spowodowała także awaria wielkiego kontenerowca "Ever Given" w marcu tego roku na Kanale Sueskim.