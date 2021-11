Drożyznę w Polsce widzą nawet Czesi. Ale kupują, choć polskich rzeczy nie cenią

- Ludzie twierdzą, że Polacy sprowadzają do Czech towar gorszej jakości w porównaniu z tym dostępnym w Polsce. Były kiedyś w Czechach afery związane z zepsutym mięsem i innymi produktami, dlatego Czesi boją się kupować polskie rzeczy u siebie. Uważają, że polskie masło dostępne tutaj jest o wiele gorsze, niż masło dostępne w Polsce. Ogólnie istnieje taki pogląd, że polski produkt sprowadzany do Czech to produkt gorszej jakości. Na przykład jeżeli coś się szybko psuje: sprzęt elektroniczny czy coś innego to znaczy, że został wyprodukowany w Polsce - wyjaśnia Anna, pracująca na co dzień w sieci sklepów meblowych należących do firmy z Polski.