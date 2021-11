Coraz gorzej na granicy z Białorusią. Lekarka zdała wstrząsającą relację

Warunki, z jakimi muszą się mierzyć medycy na granicy polsko-białoruskiej, dalekie są od standardów, do jakich przywykł przeciętny Kowalski w oczekiwaniu na karetkę. - To nie są typowe wyjazdy do jednej osoby, zazwyczaj jeździmy do grup. Najwięcej 30 osób. Takie działania zajmują często kilka godzin. Warunki pracy są trudne. Nie wszędzie da się podjechać karetką. Często trzeba dojść pieszo przez las, po ciemku i z ciężkim plecakiem. Nie idziemy tylko z lekami, mamy ze sobą także pakiety pomocowe z żywnością czy kocami. To wymagające warunki pracy - dodaje rozmówczyni WP Wiadomości.