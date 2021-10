Komisja Europejska żąda dowodu na zatrzymanie wydobycia w Turowie

- Komisja zwróciła się do Polski o przekazanie informacji, w jaki sposób zamierza zastosować się do nakazu o środkach tymczasowych. Ponadto zwróciła się do władz polskich o pilne dostarczenie dowodu zaprzestania działalności wydobywczej węgla brunatnego w kopalni Turów, zgodnie z nakazem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Tim McPhie.