Rekordowe ceny paliw. MPK chce rekompensaty od rządu!

- Za beczkę paliwa, która stoi obok mnie, do niedawna płaciliśmy ok. 97 tys. zł. Teraz płacimy ok. 140 tys. zł. Co to oznacza dla MPK? Jeśli weźmiemy pod uwagę podwyżki oleju napędowego i energii elektrycznej w przyszłym roku, to oznacza to wzrost kosztów o 37 mln zł - zwraca uwagę prezes Krzysztof Balawejder, którego cytuje Radio Wrocław.