Niemieccy politycy chwalą decyzję o karach dla Polski

Zauważył jednak, że kary na Polskę, zarówno za ignorowanie wyroku w sprawie Izby Dyscyplinarnej i kopalni Turów (500 tysięcy euro dziennie), rocznie będą stanowić 584 miliony euro. "To znacząca kwota, ale to tylko 3,07 procent tego, co Polska otrzymuje z budżetu UE (19 mld w 2020 roku). To nie wystarczy, by chronić państwo prawa. Skorzystanie z ciężkiej maszynerii (mechanizm praworządności) jest konieczne" - ocenił.