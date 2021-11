Wojna z Białorusią? Odpowiedź z rządu może niepokoić

Czy polski rząd bierze pod uwagę, że na granicy z Białorusią może dojść do konfliktu zbrojnego? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. - Trudno udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Zwracam uwagę, że to, co się wczoraj działo, to nie był fizyczny atak ze strony przedstawicieli reżimu, tylko samych imigrantów. Jeśli dojdzie do takich sytuacji, jaka miała miejsce wczoraj, to na pewno będziemy odpowiadali w sposób adekwatny - odparł. Dopytywany, czy Polsce grozi wojna, Wawrzyk oznajmił: "Zrobimy wszystko, by tego uniknąć, ale nie pozwolimy na przekroczenie polskiej granicy". Głos w sprawie zabrał też był szef MSZ Grzegorz Schetyna (Koalicja Obywatelska).