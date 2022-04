Wojna w Ukrainie. Rzeczniczka praw człowieka: to jest ludobójstwo

- Słowo ludobójstwo ma konkretne znaczenie. Ukraińcy i Rosjanie to bratnie narody. To, co się teraz dzieje to szaleństwo - stwierdził w środę w jednym z wywiadów prezydent Francji Emmanuel Macron. Jego wypowiedź wzbudziła wiele kontrowersji. - To, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie to ludobójstwo - przekonuje ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Macron nie ma jednak zamiaru wycofać się ze swoich słów.