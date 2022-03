Wojna w Ukrainie. Rosja szykuje się do ataku na Kijów?

- W mojej opinii, najpierw chciał podbić i zająć wschodnią część Ukrainy (na wschód od Dniepru) i zrobić z tego podległe Rosji państwo. Tak, by potem było one usankcjonowane przez rząd w Kijowie. Do tego najlepiej gdyby udało się odciąć od Ukrainy dodatkowo Odessę, połączyć się z Naddniestrzem i przejąć Mołdawię. Wtedy w dużym stopniu zrealizowałby się cel Putina – odtworzenie wielkiej Rosji, z tzw. kadłubkowym państwem ukraińskim na Zachodzie, który zaakceptowałoby wszystkie zmiany. Problem w tym, że to się nie udało – mówi WP kmr. Maksymilian Dura.