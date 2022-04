Wojna w Ukrainie. Joe Biden ogłasza nowy pakiet wsparcia

- Każdego dnia Ukraińcy płacą cenę krwi. Potrzebujemy tej ustawy dla Ukrainy, dla jej walki o wolność. Nasi sojusznicy też poniosą część kosztów, ale my musimy zrobić to, co do nas należy. Koszt tego nie jest mały, ale gdybyśmy dopuścili do dalszej agresji, to koszt byłby jeszcze większy - argumentował Biden.