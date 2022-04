Wojna w Ukrainie. Dziennikarze CNN dotarli do elektrowni w Czarnobylu

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy zabrał w czwartek do elektrowni w Czarnobylu ekipę CNN. Korespondent CNN Frederik Pleitgen poinformował o tym na swoim profilu na Twitterze. Twierdzi, że znaleźli dowody na to, że Rosjanie źle traktowali ukraińskich jeńców. Co więcej, potwierdzili, że rosyjscy żołnierze zostali napromieniowani podczas pobytu w "strefie wykluczenia".