Wojna w Ukrainie. Andrzej Duda: napływ uchodźców jest ogromny

Spotkanie pary prezydenckiej z samorządowcami rozpoczęło się w po godz. 14. - Napływ uchodźców z Ukrainy jest ogromny. Już ponad 600 tys. ludzi przybyło do Polski. Jest to coś, z czym nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia - mówił prezydent Andrzej Duda.