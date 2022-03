Wojna w Ukrainie straszy Europę. Francuzi budują bunkry przeciwatomowe

Według publikacji "Le Figaro", w kraju jest już 1000 bunkrów przeciwatomowych, w tym 600 wojskowych i 400 prywatnych. Rynek ograniczał się w ostatnich latach do zamówień publicznych. Wygląda jednak na to, że wojna w Ukrainie rozbudziła w niektórych ludziach chęć dobudowania do swoich domów schronienia. - Właśnie zarejestrowaliśmy 4 zamówienia w ciągu 15 dni i ponad 360 próśb o informacje - potwierdza Figaro Enzo Petrone, szef Amesis Construction, firmy budującej takie konstrukcje.