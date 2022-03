Wymyślił Putina w 1986 roku. Niemal wszystko się zgadza

Władca z powieści jest już w zaawansowanym wieku, co również łączy go z Putinem, który dzięki zmianom w konstytucji będzie mógł rządzić do 84 roku życia. Wyimaginowanego przywódcę łączy z faktycznym włodarzem Kremla także historia. Genialissimo tak jak i Putin pracował w Niemczech jako agent KGB. Tak samo też najwyższe stanowiska w państwie obsadzone zostały przez byłych współpracowników służb bezpieczeństwa. Zmyślona przez Wojnowicza postać również została wywindowana na stanowisko dzięki wojnie.