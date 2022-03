Szwedzi: Putin był w klatce. W telewizji dobrze to zamaskowali

Kjell Engelbrekt, profesor nauk politycznych i ekspert ds. dyplomacji wielkomocarstwowej w Szwedzkim Kolegium Obrony Narodowej twierdzi, że z pewnością do wielu Rosjan dotarła już prawda o potwornościach wojny. - Ale cenzura nadal odfiltrowuje krytyczne głosy i mocne obrazy ofiar cywilnych i poległych rosyjskich żołnierzy, aby nie dotarły one do większości ludzi, którzy z kolei wywieraliby presję na grupy dysponujące zasobami władzy. Tym, którzy są wstrząśnięci wydarzeniami, trudno jest zorganizować się w coraz bardziej totalitarnej atmosferze panującej w kraju.