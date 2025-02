"Kilka aktywnych ofert sprzedaży takiej aplikacji". Resort zapowiada masowe akcje

mDowód - o którym mowa - to część aplikacji mObywatel, którą można zainstalować w telefonie i - pokazując go na ekranie telefonu - załatwić sprawę w banku czy w urzędzie. Nie trzeba mieć plastikowego dowodu (dzięki ustawie o wspomnianej aplikacji tożsamość można potwierdzać zawartym w niej pełnoprawnym cyfrowym dokumentem tożsamości od lipca 2023 r.). Elektroniczny dowód posiada oczywiście zabezpieczenia, które miały uczynić go bezpieczną formą identyfikacji.