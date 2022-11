Wojna okiem ukraińskiego medyka. Niewiarygodne, co robią na froncie

Do sieci trafiło nagranie prosto z frontu, na którym z bliska można zobaczyć prawdziwe oblicze wojny oczami ukraińskiego medyka. Ujęcia z perspektywy pierwszej osoby znakomicie odzwierciedlają to, co czuje wojskowy medyk, ratując życie lub zdrowie swoich kolegów żołnierzy. W każdym oddziale piechoty znajduje się po kilku specjalistów odpowiedzialnych za życie innego człowieka. Są oni uzbrojeni, często uczestniczą również w walkach na froncie. Medycy mają zapewniony wóz opancerzony, którym z pola walki zabierają rannych w bezpieczniejsze miejsce. Widać to dokładnie na opublikowanym w sieci nagraniu. Według portalu Ukrainska Pravda, tego typu załogi uratowały już ok. 20 tys. wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy od momentu wybuchu wojny. Wszystko dlatego, że Ukraińcy mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt dostarczony przez Zachód. To znacznie usprawnia akcje ratunkowe podczas ciężkich walk.