Wojna na Ukrainie. Władimir Kliczko z wiadomością do Rosjan i Białorusinów

- Zwracam się do wszystkich nieobojętnych Rosjan i Białorusinów! Codziennie chodzicie do pracy i pomagacie w ten sposób, że tak powiem, dostarczać pociski dla swojej armii. I strzelacie do nas rakietami. I zabijacie nas, swoich, jak nas nazywacie, "braci i siostry". Ładny z was "bratni naród" - powiedział Władimir Kliczko na nagraniu, które zostało opublikowane w Telegramie.