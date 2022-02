Rosja zaatakowała. Tak można pomóc Ukraińcom

Brutalna agresja Rosji. Tak można pomóc Ukrainie

Kamil Porembiński przekazał na Facebooku, że jest kilka sposobów, dzięki którym można pomóc Ukrainie. Jednym z nich jest dołączenie do Fundacji Tech To The Rescue, która uruchamia kampanię wsparcia ukraińskich organizacji pozarządowych przez firmy technologiczne.