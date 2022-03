Wojna w Ukrainie. Rosjanie porzucają coraz więcej sprzętu

- Rosjanie nie docenili warunków, w jakich im przyjdzie poruszać się po Ukrainie. Rzucili siły i sprzęt, które nie były przewidywane do ciężkich walk, a bardziej do przemieszczenia się w możliwie krótkim czasie do Kijowa. W momencie, kiedy natrafili na bardzo duży opór ze strony Ukraińców, to w wielu przypadkach nie pozostało im nic innego, jak porzucić sprzęt i salwować się ucieczką. Myślę, że nie przewidywali tego, że nie uda się im w całości zlikwidować obrony przeciwlotniczej, a także elementów infrastruktury krytycznej. Pozwala to Ukrainie na działania w powietrzu. W efekcie, to już nie jest spokojny marsz kolumny rosyjskich wojsk. Najeźdźcy muszą się bronić, liczyć z zasadzkami, koktajlami Mołotowa, serią pocisków Grad, atakiem dronów i sił powietrznych. I to, co najważniejsze - Rosjanie nie liczyli, że Ukraina dostanie tak duże wsparcie z Zachodu w postaci broni: przeciwlotniczej i przeciwpancernej. To broń łatwa do użycia, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jest bardzo skuteczna - mówi WP gen. Pacek.