Wojna na terenie Rosji? Nieoczekiwane słowa

Wywiad z estońskim wojskowym został opublikowany przez Yle w środę. Merilo podkreślił, że najważniejszą lekcją, jaką wyniósł z Finlandii, jest przekonanie, że "gdy ma się potężnego i bezpardonowego sąsiada, to zawsze musisz być gotowy do obrony; wtedy wróg nie zaatakuje, bo wie, że przegra". To przekonanie, zdaniem Merilo, powinno być podstawą polityki obronnej każdego kraju, który ma silnego i agresywnego sąsiada.