Polska zapłaci Ukrainie? Kijów chce odszkodowania

Do incydentu w Kotomierzu koło Bydgoszczy doszło w nocy z soboty na niedzielę. Nieznani sprawcy otworzyli osiem stojących na bocznicy wagonów i wysypali z nich zboże pochodzące z Ukrainy. Ziarno miało trafić do Gdańska, skąd następnie miało zostać wysłane do Maroka. Straty to kilkaset tysięcy złotych.