Incydent ze zbożem koło Bydgoszczy. "Nawet gospodarze byli zdziwieni"

"Wszystko wyszło na jaw dopiero rano"

- To jest spokojna miejscowość. U nas nie ma aż tak "zapalonych" rolników, żeby robili coś na przekór ludziom - uważa Edyta Wszołek, sołtys Kotomierza. - Wątpię, żeby to był ktoś od nas. Poza tym wcale nie mamy aż tak dużo rolników. My nawet nie wiemy, o której to się stało. Rozmawiałam dziś z panią, która mieszka naprzeciwko tych wagonów, to ona nic nie widziała. Wszystko wyszło na jaw dopiero rano - dodaje.