"Wojna może przyjść szybciej". Pułkownik ostrzega

- Powiedzmy sobie szczerze: Zachód jest rozbrojony, Zachód jest bardzo słaby, do obrony zbiera się bardzo wolno, nie widać postępów projektów obronnych, które miały nastąpić. Wiele państw nie zwiększa budżetów obronnych, tak jak się oczekuje - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były szef Agencji Wywiadu oraz były ambasador RP w Korei Południowej płk Andrzej Derlatka. - To jest jasne, że politycy muszą myśleć o kolejnych wyborach, ale teraz jest czas myślenia o wojnie (…). Wojna może przyjść znacznie szybciej, niż eksperci to wyliczali - ostrzegł gość WP.

