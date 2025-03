Wojna już nigdy nie będzie taka sama. Zmienią ją drony i to już się dzieje

Od tego czasu skala tych uderzeń systematycznie rosła. O ile w lutym 2023 r. Rosjanie wystrzeliwali jeszcze zaledwie 45 Shahedów, tak w czerwcu 2024 r. było to już 426 dronów, we wrześniu 2024 r. - 1338, w styczniu 2025 r. - 2599 sztuk, a w lutym - 3902. Atakowali zarówno dronami Shahed 136, jak i ich rosyjskimi klonami, Geran 2.

Masowe użycie dronów podyktowane jest nie tyle znakomitymi wynikami, ile przede wszystkim oszczędnościami i sankcjami, które zmusiły Rosjan do budowy prostszych systemów. Takich, które nie wymagają skomplikowanych elementów elektronicznych, jak w przypadku pocisków manewrujących, czy balistycznych, których produkcja - z punktu widzenia Rosjan - nadal jest niewystarczająca . Stąd, aby utrzymać częstotliwość uderzeń, korzystają z uderzeniowych bezzałogowców.

Do neutralizacji dronów ukraińska armia używała początkowo broni strzeleckiej, ciężkich karabinów maszynowych i przenośnych pocisków przeciwlotniczych. Ukraińcy stworzyli mobilne grupy przeciwlotnicze – lekkie jednostki, wyposażone w samochody terenowe, na których zainstalowano wielkokalibrowe karabiny maszynowe. Sprawdzały się nawet "muzealne", chłodzone wodą Maximy wz. 1910/33. Podwójnie sprzężone, mogące prowadzić ogień ciągły, okazały się nadspodziewanie skuteczne.

- Bez skutecznych systemów antydronowych opartych na wielosensorowej detekcji oraz wielopoziomowej neutralizacji, obrona przed takimi zagrożeniami jest bardzo trudna – mówi Zygmunt Rafał Trzaskowski, prezes zarządu Hertz New Technologies. Firma, którą kieruje, zajmuje się m.in. opracowywaniem dronów wykorzystywanych w misjach bojowych oraz pracuje nad technologiami do zwalczania bezzałogowców.

Obecnie podstawową metodą przeciwdziałania Shahedom/Geranom staje się zagłuszanie ich komunikacji z operatorem lub przejęciem sterowania nim. Przechwytując ich częstotliwości, można go zmylić, wprowadzając mu błędne, fałszywe dane. Dzięki temu operatorowi wydaje się, że dalej kieruje dronem, podczas gdy leci on w zupełnie innym kierunku lub ląduje.

Zastosowanie elektronicznych systemów antydronowych oraz tradycyjna obrona przeciwlotnicza doprowadziły do tego, że Ukraińcy są w stanie zestrzelić ponad 80 proc. dronów .

Do niszczenia bezzałogowców zaczęto używać także tanich pocisków rakietowych, które są w stanie sięgnąć bezzałogowce lecące wyżej, poza zasięgiem broni lufowej. Do tego typu zadań powstał pocisk AGR-20 APKWS opracowany na podstawie pocisków Hydra-70 - niekierowanych pocisków rakietowych wywodzących się jeszcze z II wojny światowej. Od tamtych czasów powstało kilkadziesiąt różnych wersji i odmian Hydry-70.

W trakcie modernizacji amunicja otrzymała moduł z czujnikami laserowymi i ruchomymi powierzchniami sterowymi. W przeciwieństwie do rakiet z naprowadzaniem aktywnym, rakiety APKWS nie wymagają namierzania celu przed wystrzeleniem, zamiast tego opierają się na półaktywnym systemie naprowadzania laserowego, który jest aktywowany po wystrzeleniu. Ukraińcy posiadają zarówno wersję powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia VAMPIRE, czyli Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment .

Powstają także systemy tworzone od podstaw, jak Sky Sphere, którego elementem jest miniaturowy pocisk przechwytujący CICADA niemieckiej firmy Diehl Defence. Ma on trafić na rynek w przyszłym roku. Podobne systemy opracowali Estończycy z FrankenburgTechnologies. Ich pocisk Mk. ma trafić na testy na Ukrainę.

- Zastosowanie dużej ilości szturmowych systemów bezzałogowych wymaga zmiany podejścia do zagadnień obrony powietrznej – zauważa Jakub Link-Lenczowski, wydawca Militarnego Magazynu MilMag. - Drogie i skomplikowane pociski przeciwlotnicze często nie są właściwą odpowiedzią. Dużo kosztują, są skomplikowane i jest ich niewiele. Dlatego powstają nowe generacje rakiet, które są przeznaczone do zwalczania dronów. Do łask wracają przeróżnego typu systemy artyleryjskie, często z ulepszonymi systemami wykrywania i celowania.