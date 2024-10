Wódka jak mus dla dzieci. Nowacka: "Byłam wstrząśnięta"

Nowacka zapowiedziała także wprowadzenie w przyszłym roku nowego przedmiotu do szkół, opracowanego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz resortem sportu, skupiającego się na edukacji zdrowotnej. Podkreśliła, że sama edukacja, w tym ta dotycząca walki z alkoholizmem, nie przyniesie efektów bez realnych i dostosowanych do współczesności przepisów.