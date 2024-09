Prokuratura zajmie się sprawą zwłok u wikarego? Będzie sekcja zwłok

Według pierwszych ustaleń prokuratury nie ma podejrzeń, by do zgonu doszło na skutek działania osób trzecich. - Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek przyczynił się do tego zgonu. Na ciele mężczyzny nie znaleziono żadnych zewnętrznych śladów, wskazujących, że mogą one mieć związek ze śmiercią - przekazał w niedzielę Polskiej Agencji Prasowej prokurator Bronisław Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku.