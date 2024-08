Ksiądz Olszewski zostaje w areszcie. Po decyzji sądu gniew na prawicy

"To jest skandal. To pokazuje, że żyjemy w państwie, w którym praworządność nie działa. W kraju, w którym łamane są prawa człowieka i obywatela. Z całą pewnością powinny zająć się tym instytucje europejskie, zarówno OBWE, jak i myślę, że będzie także skarga do Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka" - skomentował natomiast dla portalu Niezalezna.pl Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości.