Wrocławscy radni zarabiali w miejskich spółkach. Ujawniono kwoty

- Rekordzistą jest Jarosław Charłampowicz, który w ciągu pięciu lat zarobił ponad 865 tys. złotych . Zarobił je w MPWiK i TBS. To bardzo duża kwota - wylicza Robert Suligowski w rozmowie z Radiem Wrocław. - Trochę nas to szokuje, że osoby, które nie należą do osób biednych, jednak się na takie duże zarobki w spółkach, które powinny kontrolować jako radni - porwały - dodaje.

Radni, którzy ujawnili raport, przekonują, że chcą doprowadzić do zmian w tym zakresie. - Zamiast skupiać się na wbijaniu szpil, warto zakasać rękawy i zabrać się do pracy, nie popełniać takich błędów, trzeba pewne tematy wyczyścić i uciąć. Chociaż to legalne, to nieetyczne. Przecież te 16 osób, które zarabiały w spółkach głosowało w sprawie dokapitalizowania tych spółek - to ogromny błąd - ocenia Sławomir Czerwiński w rozmowie z Radiem Wrocław.