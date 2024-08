Centrum handlowe oblane farbą. "Czeka nas piekło na Ziemi"

- To, co nas czeka, to śmierć i cierpienie miliardów. To, co nas czeka, to głód, wojny o zasoby i piekło na Ziemi - grzmiał młody aktywista. Zapowiedział również, że wraz z początkiem września Ostatnie Pokolenie wraca na ulice. - To jest moment, żeby założyć pomarańczową kamizelkę - podsumował chłopak.