Wniosek pełnomocnika Romanowskiego nieuwzględniony. Sąd wyjaśnił

Do chwili obecnej Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty kilkunastu osobom, a trzech spośród nich trafiło do aresztu. Sejm zgodnie z wnioskami prokuratury uchylił immunitet Marcina Romanowskiego i Michała Wosia, a zapowiedziane są dalsze wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności innych polityków zaangażowanych w sprawę.