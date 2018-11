Wniosek o wotum nieufności dla rządu. Grzegorz Schetyna potwierdza

PO do piątku złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Potwierdził to lider partii Grzegorz Schetyna. W uzasadnieniu mają znaleźć się odniesienia do afery w KNF.

Wniosek o wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego ma pojawić się w tym tygodniu (East News)

Grzegorz Schetyna zapowiedział przygotowanie wniosku o wotum nieufności wobec rządu już 13 października, podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. We wtorek lider Platformy potwierdził, że jego klub złoży dokument już w tym tygodniu.

Schetyna wyjaśnił, że wniosek jest obecnie uaktualniany. - Poprawiamy go, bo życie przynosi nowe informacje i uzasadnienie tego wniosku coraz bardziej się ubogaca - powiedział Schetyna. Szef PO chce debaty nad wotum nieufności dla rządu, bo - jego zdaniem - PiS ucieka od odpowiedzialności za ostatnią aferę, wykluczając powołanie komisji śledczej. Potwierdził także, że to on będzie uzasadniał wniosek w Sejmie.

Afera w KNF kluczowa we wniosku o wotum

Dokument ma zawierać odniesienia do nagłośnionych przez "Gazetę Wyborczą" wydarzeń w KNF. Po tym, jak miliarder i właściciel sieci banków Leszek Czarnecki ujawnił nagranie ze swojej rozmowy z szefem tej instytucji, Markiem Chrzanowskim, ten podał się do dymisji. W trakcie spotkania miało dojść do próby korupcji, czemu były już szef KNF konsekwentnie zaprzecza.

Afera zatacza coraz szersze kręgi. Okazuje się, że nagrań może być więcej, a nagrane na nich osoby, wpływające na nadzór finansowy nad bankami, są powiązane z najważniejszymi osobami w państwie.

