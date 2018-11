Afera KNF. Jarosław Kaczyński sprawdza wszystko i wszystkich. Prezes PiS chce panować nad sytuacją

Jarosław Kaczyński sprawdza wszystkie informacje dotyczące afery KNF. Wzywa polityków PiS do siedziby partyjnej centrali na Nowogrodzką. Zaczął wcześniej wstawać i śledzić media, późno wieczorem wychodzi z pracy. Nie chce niczego przeoczyć. "Wisi" na telefonie. Robi "przesłuchania". W stu procentach nie ufa nikomu. Pod lupą - jak słyszymy - są parlamentarzyści z sejmowych komisji finansowych.

- Po reakcjach instytucji państwowych, w tym mediów publicznych, widzimy, jak duże ma to znaczenie. Rządu to nie wywali, ale im bardziej będziemy udawać, że nic się nie stało, tym gorzej dla nas. Ludzie nie są idiotami, prezes też to wie - twierdzi w rozmowie z WP jeden z polityków PiS.