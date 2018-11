Afera KNF. Marek Chrzanowski i jego szybka kariera naukowa pełna jest rys i kontrowersji

Zarzuty o plagiat, "brak standardów”, niewielki dorobek naukowy - o kontrowersjach wokół kariery naukowej dr. Marka Chrzanowskiego, byłego już przewodniczącego KNF, głównego "bohatera" afery, która trzęsie polską polityką, pisze "Rzeczpospolita".

We wrześniu 2006 r. Chrzanowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na swojej macierzystej uczelni SGH. 10 lat później, kiedy składa wniosek o habilitację, zajmuje już ważne stanowiska - od października 2015 r. należy do zespołu koordynacyjnego Narodowej Rady Rozwoju, a od stycznia 2016 r. - jest już członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Według rozmówców "Rzeczpospolitej" cały czas ma „anioła stróża” w postaci Adama Glapińskiego - kiedyś prominentnego polityka PiS, a od czerwca 2016 r. wpływowego finansisty - szefa Narodowego Banku Polskiego. - Glapiński kibicował karierze Chrzanowskiego, i mocno ją wspierał. To on miał go "wymyślić” i rekomendował do Rady Polityki Pieniężnej - twierdzą rozmówcy "Rzeczpospolitej", śledzący karierę Chrzanowskiego.