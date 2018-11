Tak się zarabia w KNF i NBP. 400 tysięcy wynagrodzenia dla znajomego Glapińskiego

Po wybuchu afery w Komisji Nadzoru Finansowego wszystkie oczy skierowane są na Marka Chrzanowskiego, który miał złożyć Leszkowi Czarneckiemu korupcyjną ofertę. Tymczasem przy okazji wyszło na jaw, jakie wynagrodzenie otrzymywał jego zastępca Andrzej Diakonow, dobry znajomy prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Diakonow w Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się w lipcu 2017 roku. Odpowiada m.in. za ochronę klientów, zadania związane z audytem i kontrolą wewnętrzną, administracją oraz informatyką. Do kierownictwa KNF powołała go ówczesna premier Beata Szydło na wniosek wspomnianego Chrzanowskiego. Przed objęciem posady wiceszefa KNF pracował w Narodowym Banku Polskim, był dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Do polityki wrócił w 2001 roku, gdy z list PiS został wybrany na posła. W 2007 roku został zastępcą wójta gminy Klembów pod Wołominem. Od kilku lat działał też w Ruchu Narodowym. Wszedł nawet w 2015 roku do rady programowej tego niewielkiego ugrupowania o skrajnie prawicowych poglądach.

W PRL Diakonow zapisał się do PZPR, choć tłumaczył, że musiał to zrobić, by móc studiować. Na początku lat 90. do Ministerstwa Finansów ściągnął go Leszek Balcerowicz, którego znał ze Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (dzisiejszy SGH). W wywiadach Diakonow przyznawał jednak, że od lat jest bliskim znajomym obecnego szefa NBP Adama Glapińskiego.