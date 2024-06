Wniosek o uchylenie immunitetu Błaszczakowi. Podano szczegóły

Stacja TVN24 dotarła do uzasadnienia wniosku o uchylenie immunitetu Mariuszowi Błaszczakowi. Zarzuca się w nim byłemu szefowi MON, że w wyniku jego działań generał Tomasz Piotrowski "czuje się poniżony" i że "zostało utracone zaufanie do niego". To jednak nie koniec.