Włochy. Mieszkańcy Neapolu zaniepokojeni. Traktują to jako zapowiedź nieszczęścia

Wówczas do relikwiarza w katedrze w Neapolu trafia ampułka, w której rzekomo znajduje się krew św. Januarego. Wierni modlą się i czekają na cud. Na czym on polega? Skrzepnięta w ampułce krew zmienia postać na płynną .

W środę, ku rozczarowaniu wiernych, do cudu nie doszło. Wierni odczytali to za zły znak - zapowiedź nieszczęścia. Taka sytuacja miała mieć miejsce m.in. w 1944 roku, kiedy doszło do wybuchu Wezuwiusza.