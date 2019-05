Włochy chcą sojuszu z Polską i Węgrami. Przeciw Niemcom

Włoski rząd pracuje nad sojuszem z Polską i Węgrami. Te trzy kraje mają wspólnego wroga. Co jeszcze łączy państwa mające tak odmienną historię i sytuację gospodarczą - zastanawia się "Sueddeutsche Zeitung".

Włochy są co prawda czwartą gospodarką UE, ich budżet jest jednak bardzo zadłużony, ponieważ włoski rząd nie chce oszczędzać, co powoduje, że nie tylko szkodzi własnej gospodarce, lecz także naraża na szwank wspólną walutę euro.

Przemysł ucieka z Włoch do Węgier

Podczas gdy we Włoszech postępuje deindustrializacja, produkcja przemysłowa w Polsce i na Węgrzech stale wzrasta. Dlaczego tak się dzieje, widać jasno na Węgrzech, gdzie wiele hal fabrycznych ma włoskie nazwy. Po kosztach wynoszących połowę czy wręcz jedną trzecią kosztów włoskich produkuje się w nich towary, których wytwarzanie przestało się opłacać nie tylko w Niemczech, lecz także we Włoszech.

Demonizacja mocarstw uważanych za hegemonów pozwala godzić sprawy nie do pogodzenia: uciekinierów nad granicami, ucieczkę własnych obywateli do bardziej zasobnych krajów UE, ochronę tradycyjnej rodziny i preferowanie własnej żywności.

Gra na resentymentach

Autor zwraca uwagę na manifest "Włochy nie są już włoskie" dziennikarza Mario Giordano, w której narzeka on, że wille w Toskanie wykupili Amerykanie, wielkie firmy mody nalezą do Francuzów, słynne winnice przeszły w ręce inwestorów z całego świata, a Camorrą kierują Nigeryjczycy.

Celem książki jest wykazanie, że Włochów spotkała "narodowa zniewaga". "Chodzi o poczucie zdegradowania Włochów" - tłumaczy niemiecki dziennikarz. To coś innego niż dążenie Polaków i Węgrów, by wreszcie "zdobyć uznanie dla prawdziwej wielkości narodu". Jednak we wszystkich przypadkach chodzi o "niespełnione prawo do godności".