Wlecieli Rosjanom prosto do bunkra. Nagranie z akcji na froncie

Tego Rosjanie się nie spodziewali. Połączona Grupa Taktyczna "Adam" Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowała kilka dni temu niezwykłe nagranie z frontu. Wideo udostępniła agencja Reutera. Nagranie pochodzi z drona kamikadze, który podleciał do wrogiego bunkra i eksplodował wewnątrz. Widać na nim moment okrążania rosyjskiej kryjówki, szukania drogi do celu. Po zlokalizowaniu wejścia, dron podleciał prosto do miejsca ukrywających się Rosjan, otworzył ogień, po czym eksplodował. Do opublikowanych ujęć dołączony był podpis ukraińskich żołnierzy: "Dostawa do twoich drzwi. Wraz z 2. Batalionem Strzeleckim, 1. Kompania Strzelecka 67. Samodzielnej Zmechanizowanej Brygady poleciała odwiedzić wrogą zbrojownię i przekazała gratulacje od społeczności Sternenki".