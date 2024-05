"Właściwie wszystko". Tomasz Sz. bezcenny dla Łukaszenki?

Ekspert przypomina jednak także sprawę polskiego dezertera Emila Czeczki, który po tym jak został propagandowo wykorzystany przez białoruski reżim, stracił na znaczeniu, a kilka miesięcy później znaleziono go martwego w mieszkaniu w Mińsku. Jurasz wskazuje jednak, że w przypadku Sz. służby Łukaszenki nie mogą sobie pozwolić na podobną historię, gdyż skutecznie zniechęci to innych do pójścia w ślady byłego sędziego.