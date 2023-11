Społeczność podaje, że co tydzień do Konaszenkowa przesyłany jest do zatwierdzenia raport na temat liczby udostępnionych materiałów i tempa realizacji planów. Następnie dokument ten wraz z zaplanowaną narracją informacyjną w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na najbliższy tydzień oraz cotygodniowym raportem w mediach drukowanych przesyłany jest do wszystkich szefów służb prasowych okręgów, oddziałów wojskowych, flot itp.