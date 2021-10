Włamał się do lokalu i zrobił sobie kebab. Zjadł go "pod okiem" kamery

Do incydentu doszło w gminie Kolno. 17-latek włamał się do lokalu gastronomicznego, który był monitorowany. Młody włamywacz elektronarzędzia, pieniądze i produkty spożywcze. Jak się jednak okazało, 17-latek również postanowił przyrządzić sobie kebab i zjeść go w widoku kamer. Nastolatek został już zatrzymany przez policję.