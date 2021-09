Władze USA przekreśliły Polskę? Były ambasador stawia sprawę jasno

Czy Polska dyplomacja rzeczywiście nie zabiegała o spotkanie prezydenta Joe Bidena z Andrzejem Dudą w USA? Jak w programie "Newsroom" podkreślił Ryszard Schnepf, były ambasador Polski m.in. w Stanach Zjednoczonych, z jego wiedzy wynika, że "starania były". - To dyplomatyczne zaprzeczanie jest w zasadzie tylko potwierdzeniem tego, że takie kroki były podejmowane, ale okazały się nieskuteczne. To jest nieskuteczność działań naszej dyplomacji i efekt jest taki, że jesteśmy sami - zaznaczył dyplomata. Jak dodał, Polska w relacjach z USA wciąż figuruje, jednak "ważymy tyle, ile waży nasza rola w Unii Europejskiej". - Degradujemy całkowicie rolę Polski w świecie (…). Polska lokuje się na dość odległym miejscu i istnieje tylko wtedy, gdy dochodzi do zbieżności interesów amerykańskich, jeżeli chodzi o politykę wschodnią - tłumaczył Ryszard Schnepf. Były ambasador Polski w USA dodał przy tym, że wydaje się, iż polskie władze liczą na "niemądre przeczekanie" obecnej prezydencji w Białym Domu. - To zaniechanie, które będzie nas słono kosztować - podkreślił Schnepf.