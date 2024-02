Władysław Kosiniak-Kamysz: Polska nie wyśle żołnierzy do Ukrainy

- Jest kilka spraw do załatwienia, bo zaniedbań z ostatnich lat jest bardzo dużo. Polskie rolnictwo jest w opłakanym stanie, nie ma opłacalności, jest niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy, z którym poprzednicy od 2022 roku nic nie robili, doszło do likwidacji ponad 100 tys. gospodarstw z trzodą chlewną, do tego jest Zielony Ład autorstwa Janusza Wojciechowskiego, którym on się chwalił, a poprzedni rząd popierał. To doprowadziło rolników do desperacji - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz gość programu "Sygnały Dnia" w radiowej Jedynce.