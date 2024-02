NATO nie wejdzie do Ukrainy. Jasna deklaracja Stoltenberga

NATO nie planuje wysłać żołnierzy sojuszu do Ukrainy - zapewnił Jens Stoltenberg. - Sojusznicy NATO zapewniają Ukrainie bezprecedensowe wsparcie. Robimy to od 2014 roku i zwiększamy nasze wsparcie od czasu inwazji na pełną skalę - stwierdził w rozmowie z Associated Press.