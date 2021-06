Kpiny po wpisie Joanny Lichockiej. Władysław Kosiniak-Kamysz: "rzetelny jak 'Wiadomości' TVP"

Jacek Kurski ponownie został wybrany prezesem Telewizji Polskiej na czteroletnią kadencję. "Politycy różnych partii i frakcji nie mają wpływu na media publiczne. Ani na politykę kadrową, ani na program" - podkreśliła członkini Rady Mediów Narodowych, posłanka PiS Joanna Lichocka. "Kojący przekaz, terapeutyczny, na pewno bardzo rzetelny i prawdziwy - tak jak "Wiadomości" TVP. To ten sam poziom rzetelności - ironizował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. O samym wyborze Kurskiego powiedział, że "nie jest to żadne zaskoczenie". - Wykonuje (Jacek Kurski - przyp. red.) swoje zadanie polityczne dla rządzących w sposób perfekcyjny. Byłbym ogromnie zdziwiony, gdyby został zastąpiony na tej funkcji. Prezydent Duda chciał go usunąć - nie miał nic w tej sprawie do powiedzenia. Widać, że to kwestia racji stanu dla PiS-u - Jacek Kurski w telewizji - stwierdził Kosiniak-Kamysz.