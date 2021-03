Władysław Kosiniak-Kamysz o Michale Dworczyku. "Wyróżnia się"

- Ucieszyłem się, gdy zobaczyłem ministra Dworczyka, którego uważam za najprawdopodobniej najlepszego ministra, najbardziej sprawnego, jak mówił, że w ciągu kilkunastu godzin milion osób się zapisało na szczepienia Astrazeneca - powiedział Władysław Teofil Bartoszewski z PSL. Jego słowa komentował w programie "Tłit" prezes tego ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz. - Na tle tego słabego rządu minister Dworczyk wyróżnia się - i sprawnością organizacyjną, i podjęciem się trudnego zadania przekonania do szczepień - mówił Kosiniak-Kamysz. - Przypomnę, że na początku akcji szczepień 30 proc. Polaków, a czasami nawet 30 proc. pracowników medycznych, chciało się szczepić. Dziś ta liczba jest dużo większa. I to nasz wspólny sukces, bo też się w tę akcję promocji szczepień razem z ministrem Dworczykiem i na jego prośbę zaangażowaliśmy - kontynuował prezes PSL. I podsumował: "Oceniamy więc jego działania przyzwoicie na tle gigantycznych błędów innych ministrów. Zgadzam się z Bartoszewskim i myślę, że to zdanie wielu osób". Kosiniak-Kamysz odniósł się również do zamieszania wokół szczepionek AstraZeneca. - Wydaje i się, że to jakaś gigantyczna wojna na świecie, która szczepionka będzie najbardziej promowana. Nie ma żadnych wskazań medycznych do odejścia od tego szczepienia - podkreślił szef PSL.

