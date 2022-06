Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma wątpliwości. Litr benzyny za 10 zł

Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski został zapytany m.in. o to czy spodziewa się reakcji Orlenu na zarzuty dot. rekordowej marży i czy niebawem za litr paliwa trzeba będzie zapłacić w Polsce 10 złotych. - Pomimo że PiS nie pokazał swojego programu na ostatniej konwencji i tylko próbował zaczarować rzeczywistość, to tak naprawdę realizuje fatalny dla Polski program 5 - 10 - 15 - chleb po 5 zł, benzyna po 10 zł, a olej po 15 zł - wyjaśnił lider ludowców. - Benzyna może być za chwilę po 10 zł - ocenił gość WP. - Marża po wybuchu wojny jakoś dziwnie wzrosła z 6/7 dolarów do 36 - podkreślił polityk. - Spółki energetycznie mają rekordowe zyski, banki notują rekordowe zyski i Orlen notuje rekordowe zyski - dodał rozmówca Patryka Michalskiego. - Po co jest ta marża? Po to, żeby zniwelować ubytek VAT-u - dodał lider PSL. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza łącznie Orlenu i Lotosu to "gigantyczny błąd". - Po co sprzedawać dobrze funkcjonującą firmę? - pytał polityk i dodał, że na to pytanie nie dostał odpowiedzi od rządzących. - Lotos jest zmodernizowany, ma dobrą rafinerię, super rozpoznawalną stację - kontynuował Kosiniak-Kamysz.